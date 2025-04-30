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The Lewd House: Helping Hand (18+)

The Lewd House: Helping Hand (18+) 0.2.1

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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:50
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 377 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 629
Скриншоты
Описание

The Lewd House: Helping Hand - это еще один подарок для фанатов фанфиков и популярного мультсериала. В этом проекте они найдут знакомый стиль рисовки и персонажей, а также новых героев, чьи приключения и истории увлекут их на долгие часы. Геймплейная механика также выполнена на высоком уровне, обеспечивая разнообразие, принятие решений и использование различных предметов и окружения.


Главный герой мечтал о свободном и приятном лете, но его каникулы начинаются с разочарования из-за нахлынувших родственников, которые капитально портят ему настроение с самого начала. Однако, в этом непростом ситуации игроку предстоит принимать решения, влияющие на ход событий и исход истории, а также наслаждаться пикантными сценами и приключениями героев.


Информация о модах

полная версия

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Скачать The Lewd House: Helping Hand (18+) 377 Мб Ссылка 2 377 Мб 0.2.1 Rus 377 Мб 0.2.1 Rus (Ссылка 2) 377 Мб 0.2.1 Rus [TG] 377 Мб
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Старые версии The Lewd House: Helping Hand (18+)
Version 0.1.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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