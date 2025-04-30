Описание

The Lewd House: Helping Hand - это еще один подарок для фанатов фанфиков и популярного мультсериала. В этом проекте они найдут знакомый стиль рисовки и персонажей, а также новых героев, чьи приключения и истории увлекут их на долгие часы. Геймплейная механика также выполнена на высоком уровне, обеспечивая разнообразие, принятие решений и использование различных предметов и окружения.





Главный герой мечтал о свободном и приятном лете, но его каникулы начинаются с разочарования из-за нахлынувших родственников, которые капитально портят ему настроение с самого начала. Однако, в этом непростом ситуации игроку предстоит принимать решения, влияющие на ход событий и исход истории, а также наслаждаться пикантными сценами и приключениями героев.