V.I.R.T.U.E.S. Theodoras Lie (18+) - это визуальный роман, предназначенный для взрослой аудитории геймеров, который является приквелом к основной истории. В этой игре игроки узнают о событиях, предшествующих основной сюжетной линии, и о том, как главный герой встретился с одним из центральных персонажей, а также о том, как развивались их отношения.





Сюжет игры будет раскрывать множество интриг и загадок, а также демонстрировать различные аспекты жизни персонажей, которые могут быть скрыты в основной игре. Взрослые игроки смогут насладиться захватывающими поворотами сюжета и развитием персонажей в интригующем мире "V.I.R.T.U.E.S. Theodoras Lie".





Несмотря на то, что это всего лишь предыстория, игра обещает быть увлекательным и захватывающим путешествием, которое заинтересует как фанатов оригинальной игры, так и всех ценителей качественных развлечений в категории "18+".