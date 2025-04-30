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Dreamer Life (18+)

Dreamer Life (18+) 0.7

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Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 083
Скриншоты
Описание

Dreamer Life - это захватывающее интерактивное приключение, в котором игроки погружаются в жизнь главного героя, пытающегося найти себя и свое место в мире после расставания с возлюбленной.


После разлуки с возлюбленной герой отправляется в путешествие по большому городу. Его старая подруга дает ему убежище, где он может остановиться и собраться с мыслями. Поначалу адаптация к новой жизни может быть нелегкой, но с поддержкой друзей и семьи герой начинает осваиваться в городской суете.


В процессе игры игроки будут принимать решения, влияющие на ход сюжета и развитие персонажа. Они будут исследовать различные аспекты жизни героя, помогая ему разобраться в собственных чувствах и целях. Возможно, главный герой обретет новые увлечения, найдет новых друзей или возобновит старые отношения.


Информация о модах

v0.7

– 520 новых иллюстраций
– 70 анимаций
– Продолжение основной сюжетной линии
– Продолжение истории Эммы
– Продолжение истории Меган
– Продолжение истории Шарлиз
– В этой версии используется новая техника анимации — пока не идеальна, но уже обеспечивает отличное качество движений

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Скачать Dreamer Life (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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Старые версии Dreamer Life (18+)
Version TG 0.3

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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