Описание

Dreamer Life - это захватывающее интерактивное приключение, в котором игроки погружаются в жизнь главного героя, пытающегося найти себя и свое место в мире после расставания с возлюбленной.





После разлуки с возлюбленной герой отправляется в путешествие по большому городу. Его старая подруга дает ему убежище, где он может остановиться и собраться с мыслями. Поначалу адаптация к новой жизни может быть нелегкой, но с поддержкой друзей и семьи герой начинает осваиваться в городской суете.





В процессе игры игроки будут принимать решения, влияющие на ход сюжета и развитие персонажа. Они будут исследовать различные аспекты жизни героя, помогая ему разобраться в собственных чувствах и целях. Возможно, главный герой обретет новые увлечения, найдет новых друзей или возобновит старые отношения.