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Dimension AIrise (18+)

Dimension AIrise (18+) 0.5

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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 700 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 749

Dimension AIrise: Sea Resort - это первая игра в увлекательной серии, основанной на путешествиях между измерениями. В этом захватывающем опыте игроки вживаются в роль путешественника между разными измерениями, который оказывается в новом мире с лишь смутными воспоминаниями о своей жизни и сломанным устройством для перемещения между измерениями. Их задача? Восстановить свое устройство, восстановить потерянные воспоминания и, конечно же, наслаждаться местными кулинарными изысками.


В игре игрокам предстоит исследовать удивительный мир морского курорта, полный загадок и возможностей. Они будут ремонтировать свое устройство, собирать различные ресурсы и решать головоломки, чтобы восстановить свои потерянные воспоминания и понять свою роль в этом загадочном измерении. Весь процесс будет наполнен удивительными встречами с уникальными персонажами, которые помогут или помешают им на пути к достижению их цели.


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Скачать Dimension AIrise (18+) 0.5 взлом

Скачать Dimension AIrise (18+) 700 Мб Ссылка 2 700 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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