Dimension AIrise: Sea Resort - это первая игра в увлекательной серии, основанной на путешествиях между измерениями. В этом захватывающем опыте игроки вживаются в роль путешественника между разными измерениями, который оказывается в новом мире с лишь смутными воспоминаниями о своей жизни и сломанным устройством для перемещения между измерениями. Их задача? Восстановить свое устройство, восстановить потерянные воспоминания и, конечно же, наслаждаться местными кулинарными изысками.





В игре игрокам предстоит исследовать удивительный мир морского курорта, полный загадок и возможностей. Они будут ремонтировать свое устройство, собирать различные ресурсы и решать головоломки, чтобы восстановить свои потерянные воспоминания и понять свою роль в этом загадочном измерении. Весь процесс будет наполнен удивительными встречами с уникальными персонажами, которые помогут или помешают им на пути к достижению их цели.