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Occultus: The Craving (18+)

Occultus: The Craving (18+) Chapter 1 R1

Раскрой вампирский заговор и реши, кому можешь доверять в Occultus
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Версия:
Chapter 1 R1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:24
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Occultus: The Craving — это мрачный детективный визуальный роман, где ты вновь играешь за Джейн Мэлади — частного сыщика с тенью прошлого, оказавшуюся в центре противостояния двух враждующих кланов вампиров. Каждые пять минут — новый выбор: доверять опасным союзникам или следовать своим принципам, искать истину или поддаться внутренней Жажде.


Игра предлагает глубокую моральную дилемму, напряжённую атмосферу, проработанные диалоги и тёмный, кинематографичный сюжет. Ты будешь плести интриги, раскрывать древние тайны и выбирать между преданностью, силой и человечностью. Occultus: The Craving подойдёт тем, кто ценит серьёзные истории с мистикой, внутренними конфликтами и влиянием решений на исход событий.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Occultus: The Craving (18+) 141 Мб Ссылка 2 141 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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