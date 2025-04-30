Описание

Occultus: The Craving — это мрачный детективный визуальный роман, где ты вновь играешь за Джейн Мэлади — частного сыщика с тенью прошлого, оказавшуюся в центре противостояния двух враждующих кланов вампиров. Каждые пять минут — новый выбор: доверять опасным союзникам или следовать своим принципам, искать истину или поддаться внутренней Жажде.





Игра предлагает глубокую моральную дилемму, напряжённую атмосферу, проработанные диалоги и тёмный, кинематографичный сюжет. Ты будешь плести интриги, раскрывать древние тайны и выбирать между преданностью, силой и человечностью. Occultus: The Craving подойдёт тем, кто ценит серьёзные истории с мистикой, внутренними конфликтами и влиянием решений на исход событий.