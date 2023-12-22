Описание

В этой игре вам придется изменить способ взаимодействия с женщинами, так как обращаться с ними нужно будет очень деликатно. Вы больше не сможете использовать силу или принуждение в качестве основных инструментов для достижения успеха.





В Slave Lord - Realms of Bondage (18+) вы возьмете под контроль человека с ограниченными умственными способностями и узнаете, что привело его отца на его путь извращений, рабства и господства над женщинами. Вы будете исследовать удивительные локации, решать головоломки и пробиваться сквозь полчища врагов, защищая своих близких от опасностей.