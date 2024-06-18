Defending Lydia Collier (18+) 0.16.1
Версия:
0.16.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 699
Defending Lydia Collier (18+) - поднимите свою любимую компьютерную игру на новый уровень напряженности, интриги и интриги. В этой инновационной игре вы можете выбирать, что будет дальше в истории. Собираетесь ли вы защищать уязвимую жену пропавшего адвоката или собираетесь сдать ее, чтобы получить вознаграждение?
Защита Лидии Коллиер — интерактивная визуальная новелла, позволяющая принимать решения и определять исход дела. Это бросит вызов вашим навыкам мышления для уникального опыта без границ. Defending Lydia Collier — интригующая игра с богатыми персонажами и безупречным сюжетом для взрослых геймеров, которым нужен другой игровой опыт.
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