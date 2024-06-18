Defending Lydia Collier (18+) - поднимите свою любимую компьютерную игру на новый уровень напряженности, интриги и интриги. В этой инновационной игре вы можете выбирать, что будет дальше в истории. Собираетесь ли вы защищать уязвимую жену пропавшего адвоката или собираетесь сдать ее, чтобы получить вознаграждение?





Защита Лидии Коллиер — интерактивная визуальная новелла, позволяющая принимать решения и определять исход дела. Это бросит вызов вашим навыкам мышления для уникального опыта без границ. Defending Lydia Collier — интригующая игра с богатыми персонажами и безупречным сюжетом для взрослых геймеров, которым нужен другой игровой опыт.