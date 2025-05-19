Life in Santa County (18+) Season 1
В Life in Santa County (18+) - визуальная новелла с эротическим контекстом, нам предлагается окунуться в мир похоти и разврата. Наш главный герой готов к действию — станьте его проводником по жизни элитного человека в округе Санта и помогите ему освоиться, помогая ему найти подходящего человека для жаркой встречи.
Долгое время общался с самыми разными людьми, лица которых знакомы нам по телевизору, по книгам и на экранах наших компьютеров. Но теперь он хочет кого-то особенного.
Визуальная новелла для взрослых, в которой вы играете за главного героя, который плохо знаком с городом и имеет много друзей. Вы просыпаетесь в роскошной комнате, в окружении полных воспоминаний о диких ночах и сексуальной девушке, которая оказывается вашей девушкой... не зная ее личности.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.