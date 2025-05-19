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Life in Santa County (18+)

Life in Santa County (18+) Season 1

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Версия:
Season 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:15
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52 353
Скриншоты
Описание

В Life in Santa County (18+) - визуальная новелла с эротическим контекстом, нам предлагается окунуться в мир похоти и разврата. Наш главный герой готов к действию — станьте его проводником по жизни элитного человека в округе Санта и помогите ему освоиться, помогая ему найти подходящего человека для жаркой встречи.


Долгое время общался с самыми разными людьми, лица которых знакомы нам по телевизору, по книгам и на экранах наших компьютеров. Но теперь он хочет кого-то особенного.


Визуальная новелла для взрослых, в которой вы играете за главного героя, который плохо знаком с городом и имеет много друзей. Вы просыпаетесь в роскошной комнате, в окружении полных воспоминаний о диких ночах и сексуальной девушке, которая оказывается вашей девушкой... не зная ее личности.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Life in Santa County (18+) vSeason 1 MOD APK

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Скачать Life in Santa County (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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Старые версии Life in Santa County (18+)
Version TG 0.10.2 Version TG 0.10.1 Version TG 1.0.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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