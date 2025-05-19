Описание

В Life in Santa County (18+) - визуальная новелла с эротическим контекстом, нам предлагается окунуться в мир похоти и разврата. Наш главный герой готов к действию — станьте его проводником по жизни элитного человека в округе Санта и помогите ему освоиться, помогая ему найти подходящего человека для жаркой встречи.





Долгое время общался с самыми разными людьми, лица которых знакомы нам по телевизору, по книгам и на экранах наших компьютеров. Но теперь он хочет кого-то особенного.





Визуальная новелла для взрослых, в которой вы играете за главного героя, который плохо знаком с городом и имеет много друзей. Вы просыпаетесь в роскошной комнате, в окружении полных воспоминаний о диких ночах и сексуальной девушке, которая оказывается вашей девушкой... не зная ее личности.