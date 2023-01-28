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My New Neighbors (18+)

My New Neighbors (18+) 1.70

15
4
Скачать (364 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.70
Категория:
На русском / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 364 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
2
Просмотров:
20 336

Вам нравятся симуляторы свиданий? Приходите и испытайте «Мои новые соседи» (18+) сами! Познакомьтесь с персонажами «Моих новых соседей» и насладитесь уникальной сюжетной линией, полной неожиданных поворотов и, возможно, даже немного любви. Устали от бездумного щелчка? Приходите испытать что-то другое. My New Neighbours обещает новую сюжетную линию и множество разных концовок.


Эта игра — новый уникальный опыт для взрослых, которые хотят провести вечер вдали от повседневной рутины. А для тех из вас, кто устал от одних и тех же старых сюжетов, эта игра станет приятной переменой. Ему все еще не хватает немного конца, но мы уверены, что вы сможете найти его вовремя. My New Neighbours (18+) — это проект, который покажет вам совершенно другую сторону игр, к которым можно легко получить доступ прямо на вашем телефоне! Вам просто нужно скачать и установить игру и наслаждаться ею без чувства вины и ответственности!


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия


(на русском)

Скачать My New Neighbors (18+) 1.70 взлом

Скачать My New Neighbors (18+)
364 Мб
Ссылка 2
364 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о My New Neighbors (18+)


Комментарии (2)
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Oliver
Oliver 5 апреля 2024 13:35
Как сохраняться в игре кто нибудь в курсе?
0
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Like
Like 28 января 2023 17:50
120 нет Русского
0
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