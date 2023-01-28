Вам нравятся симуляторы свиданий? Приходите и испытайте «Мои новые соседи» (18+) сами! Познакомьтесь с персонажами «Моих новых соседей» и насладитесь уникальной сюжетной линией, полной неожиданных поворотов и, возможно, даже немного любви. Устали от бездумного щелчка? Приходите испытать что-то другое. My New Neighbours обещает новую сюжетную линию и множество разных концовок.





Эта игра — новый уникальный опыт для взрослых, которые хотят провести вечер вдали от повседневной рутины. А для тех из вас, кто устал от одних и тех же старых сюжетов, эта игра станет приятной переменой. Ему все еще не хватает немного конца, но мы уверены, что вы сможете найти его вовремя. My New Neighbours (18+) — это проект, который покажет вам совершенно другую сторону игр, к которым можно легко получить доступ прямо на вашем телефоне! Вам просто нужно скачать и установить игру и наслаждаться ею без чувства вины и ответственности!