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The Bum (18+)

The Bum (18+) 0.8.5 Beta

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Версия:
0.8.5 Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 864
Скриншоты
Описание

«Бродяга» — это история об уродливом парне, пытающемся найти какие-либо изменения, даже если это означает иметь дело с самыми темными уголками общества. У главного героя есть необычная мечта: стать чемпионом на улицах и сражаться за тех, кого угнетают. Он клянется отомстить за тех, кто так и не получил должного правосудия.


Сыграйте роль главного героя и присоединитесь к нему в его путешествии в этой визуальной новелле, которая привлечет ваше внимание. Узнайте, что делает Уродливого таким уродливым, обретет ли он искупление или поддастся тьме.


Информация о модах

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Скачать The Bum (18+) 2.5 Гб Ссылка 2 2.5 Гб
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Старые версии The Bum (18+)
Version 0.7.9 Version 0.8.1 Version 0.8.2 Version TG 0.8.2 Version TG 0.8.1 Version TG 0.7.9


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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