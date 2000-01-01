Версия:
0.8.5 Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 864
Описание
«Бродяга» — это история об уродливом парне, пытающемся найти какие-либо изменения, даже если это означает иметь дело с самыми темными уголками общества. У главного героя есть необычная мечта: стать чемпионом на улицах и сражаться за тех, кого угнетают. Он клянется отомстить за тех, кто так и не получил должного правосудия.
Сыграйте роль главного героя и присоединитесь к нему в его путешествии в этой визуальной новелле, которая привлечет ваше внимание. Узнайте, что делает Уродливого таким уродливым, обретет ли он искупление или поддастся тьме.
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