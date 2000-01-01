Описание

«Бродяга» — это история об уродливом парне, пытающемся найти какие-либо изменения, даже если это означает иметь дело с самыми темными уголками общества. У главного героя есть необычная мечта: стать чемпионом на улицах и сражаться за тех, кого угнетают. Он клянется отомстить за тех, кто так и не получил должного правосудия.





Сыграйте роль главного героя и присоединитесь к нему в его путешествии в этой визуальной новелле, которая привлечет ваше внимание. Узнайте, что делает Уродливого таким уродливым, обретет ли он искупление или поддастся тьме.