Описание

Mesmerized - An Intoxicated Story (18+) - необычный визуальный перформанс-новелла для взрослой аудитории геймеров.





Вам понравится «Загипнотизированная история» (18+) — необычный визуальный перформанс для взрослой аудитории геймеров. С этим захватывающим графическим романом, созданным художником и геймдизайнером, вы почувствуете мир как геймер через игровой интерфейс. В отличие от традиционных повествований, которые рассказывают линейную историю с заданными сценами, Mesmerized позволяет вам пропускать сцены, чтобы более внимательно следить за историей и исследовать разные точки зрения разных людей.





Будьте загипнотизированы Mesmerized - An Intoxicated Story (18+) - необычным визуальным перформансом для взрослой аудитории геймеров. С этим интерактивным опытом вы погрузитесь в новую перспективу, которую вы никогда не забудете!