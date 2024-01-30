SexNote (18+) - мультяшная графическая визуальная новелла с полноценным сюжетом, системой выбора и откровенным контентом. А это значит, что проект понравится всем любителям жанра и интересных историй с возможностью самостоятельно влиять на развитие ситуаций. Так получилось, что наш главный герой нашел под мостом огромное количество золота.





SexNote — это визуальная новелла 18+, в которой вы должны соблазнять различных персонажей, чтобы продвигаться вперед по сюжету, что можно сделать с помощью диалогов, языка тела и сексуальных взаимодействий. Как и в других ролевых играх, вы сможете выбирать для своего персонажа навыки, ценности, достижения и решения, связанные с сюжетом, на протяжении всего прохождения.