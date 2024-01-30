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SexNote (18+)

SexNote (18+) 0.23.0a

46
8
Скачать (1.3 Гб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.23.0a
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
46
Комментарии:
1
Просмотров:
78 177

SexNote (18+) - мультяшная графическая визуальная новелла с полноценным сюжетом, системой выбора и откровенным контентом. А это значит, что проект понравится всем любителям жанра и интересных историй с возможностью самостоятельно влиять на развитие ситуаций. Так получилось, что наш главный герой нашел под мостом огромное количество золота.


SexNote — это визуальная новелла 18+, в которой вы должны соблазнять различных персонажей, чтобы продвигаться вперед по сюжету, что можно сделать с помощью диалогов, языка тела и сексуальных взаимодействий. Как и в других ролевых играх, вы сможете выбирать для своего персонажа навыки, ценности, достижения и решения, связанные с сюжетом, на протяжении всего прохождения.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать SexNote (18+) 0.23.0a взлом

Скачать SexNote (18+)
1.3 Гб
Ссылка 2
1.3 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о SexNote (18+)


Комментарии (1)
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Ноунейм
Ноунейм 30 января 2024 14:43
Я не могу скачать на свой телефон .
Файл просто не открывается.Что делать, я не знаю.
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