SexNote (18+) 0.23.0a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.23.0a
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
46
Комментарии:
1
Просмотров:
78 177
SexNote (18+) - мультяшная графическая визуальная новелла с полноценным сюжетом, системой выбора и откровенным контентом. А это значит, что проект понравится всем любителям жанра и интересных историй с возможностью самостоятельно влиять на развитие ситуаций. Так получилось, что наш главный герой нашел под мостом огромное количество золота.
SexNote — это визуальная новелла 18+, в которой вы должны соблазнять различных персонажей, чтобы продвигаться вперед по сюжету, что можно сделать с помощью диалогов, языка тела и сексуальных взаимодействий. Как и в других ролевых играх, вы сможете выбирать для своего персонажа навыки, ценности, достижения и решения, связанные с сюжетом, на протяжении всего прохождения.
Информация о модах
Полная версия
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