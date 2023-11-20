Описание

A FAMILY VENTURE (18+) - мафия хочет получить долг за сына своего босса, поэтому они делают все, чтобы вернуть его. А теперь твой отец в заложниках. Ты единственный, кто остался. И вы хотите узнать, кто стоит за всем этим, и спросить их: «Зачем?





Визуальный роман с захватывающим сюжетом, который заставит вас зависнуть на последней странице. Примите участие в жизни молодого парня, который только что узнал, что его семья в последнее время переживает тяжелые времена, и он был вынужден взять на себя обязанности взрослого мужчины, когда это должен делать только ребенок. Это будет нелегко, но вы знаете, что можете это сделать.





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