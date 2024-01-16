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Void’s Calling (18+)

Void’s Calling (18+) Ep. 2 v1.1044 + DLC

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Версия:
Ep. 2 v1.1044 + DLC
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 008
Скриншоты
Описание

Call of the Void - это игра-песочница, где каждое ваше решение имеет огромное значение и может радикально повлиять на ход игрового сюжета. Разработчики вложили в этот проект все свои навыки и опыт, накопленные при работе над предыдущей игрой, чтобы создать уникальное игровое пространство.


Игра ориентирована на сюжет и позволяет вам свободно выбирать, как развивать сюжет и какие действия предпринимать в игровом мире. Каждое ваше решение будет иметь последствия, и вы сами будете контролировать развитие сюжета.


Качество рендера в игре постоянно улучшается благодаря непрерывному изучению и совершенствованию технологий. Разработчики стремятся создать визуально потрясающий мир, который погрузит игроков в увлекательное приключение.


Информация о модах

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Скачать Void’s Calling (18+) vEp. 2 v1.1044 + DLC MOD APK

Скачать Void’s Calling (18+) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб На Русском (Ep.2-1.1044) 2 Гб На Русском (Ep.2-1.1044) (Ссылка 2) 2 Гб RUS (TG) 2 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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