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The Restaurant (18+)

The Restaurant (18+) 0.2.3

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1
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Версия:
0.2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 235
Скриншоты
Описание

The Restaurant - Здесь, в этом уютном заведении, вы окунетесь в неповторимую атмосферу вкуса и удовольствия. Это место, где кулинарное искусство встречает гостеприимство. Наш ресторан предлагает вам не только блюда, но и незабываемые моменты.


Вас встретит Валерия, наша страстная и опытная хозяйка, которая посвятила себя созданию непередаваемых вкусовых ощущений. Она знает, как угодить даже самому взыскательному гурману. На помощь Валерии приходит Зои, молодая и талантливая повариха. Она привносит в ресторан свежий взгляд и новые гастрономические идеи. Смешение опыта и молодежной энергии создает неповторимое кулинарное волшебство.


У нас вы сможете насладиться богатым меню, включающим блюда разных кухонь мира, от классических французских деликатесов до экзотических восточных изысков. Каждое блюдо готовится с любовью и страстью к кулинарии. Мы уверены, что в нашем ресторане вы не только найдете удовольствие в изысканной кухне, но и создадите незабываемые воспоминания. Добро пожаловать в "Ресторан", место, где ваши вкусовые желания исполняются с любовью и тщательностью."


Информация о модах

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Скачать The Restaurant (18+) v0.2.3 MOD APK

Скачать The Restaurant (18+) 2.4 Гб Ссылка 2 2.4 Гб
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Старые версии The Restaurant (18+)
Version 0.2 Version TG 0.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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