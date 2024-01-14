Версия:
0.5.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 108
Описание
Frihetsjord - это увлекательная визуальная новелла, которая подарит вам незабываемые впечатления. В этой игре вас ждут интриги, захватывающие битвы и возможность построить свое собственное поселение, которое станет вашим новым домом. Отправьтесь в захватывающее приключение, где каждое ваше решение будет иметь значение и влияет на развитие сюжета. Участвуйте в эпических событиях и создайте свою собственную историю в мире Frihetsjord.
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