Описание

Frihetsjord - это увлекательная визуальная новелла, которая подарит вам незабываемые впечатления. В этой игре вас ждут интриги, захватывающие битвы и возможность построить свое собственное поселение, которое станет вашим новым домом. Отправьтесь в захватывающее приключение, где каждое ваше решение будет иметь значение и влияет на развитие сюжета. Участвуйте в эпических событиях и создайте свою собственную историю в мире Frihetsjord.