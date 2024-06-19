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Aurelia (18+)

Aurelia (18+) 1.00.1

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Версия:
1.00.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 273 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 250
Скриншоты
Описание

Aurelia (18+) - это качественно проработанный визуальный роман, предназначенный для взрослой аудитории. В игре присутствует откровенный контент, многочисленные мини-игры, интересный сюжет и длительное повествование. Все это происходит в фэнтезийном мире, вдохновленном средневековой эпохой.


Главный герой - молодой искатель приключений, который случайно оказывается в небольшой деревне. Там он знакомится с загадочной девушкой, которая носит древний и магический амулет. Эта встреча становится началом странных и непредсказуемых событий. Персонаж оказывается втянутым в водоворот происшествий, мистических явлений и обаяния, исходящего от обладательницы этого притягательного украшения.


Игроку предстоит принимать решения, влияющие на ход сюжета и отношений между героями. Вместе с главным героем вы будете исследовать мир, раскрывать тайны амулета и принимать участие в различных сценах и мини-играх, которые помогут углубиться в историю и развить отношения с обладательницей амулета.


Будьте готовы к увлекательному и интригующему путешествию в фэнтезийный мир, где магия и романтика переплетаются. Aurelia погрузит вас в захватывающее повествование, полное таинственности и соблазна, которое не оставит равнодушными любителей визуальных романов с взрослым контентом.


Информация о модах

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Скачать Aurelia (18+) v1.00.1 MOD APK

Скачать Aurelia (18+) 273 Мб Ссылка 2 273 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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