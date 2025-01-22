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Horton Bay Stories – Jake (18+)

Horton Bay Stories – Jake (18+) 0.5.2.2

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Версия:
0.5.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 719
Скриншоты
Описание

Horton Bay Stories – Jake (18+) - Добро пожаловать в захватывающий мир нашей первой игры, где действие разворачивается в живописном городе Хортон-Бэй!


В нашей истории вы примерите роль главного героя по имени Джейк, или же вы можете выбрать псевдоним, который вам по душе. Джейк только что окончил последний учебный год и готов начать новую главу своей жизни вместе со своей давней подругой и лучшим другом, вступив в местный университет.


Однако судьба имеет свои планы, и вскоре все меняется кардинально, заставляя Джейка пересмотреть свои планы на будущее. Представшая перед ним ситуация заставляет его принять решение, которое перевернет его жизнь с ног на голову. Теперь у него кажется быть мало вариантов, и он решает отправиться на другой конец страны, в прекрасный прибрежный город Хортон-Бэй, в надежде начать все с чистого листа и создать для себя новую жизнь. В Хортон-Бэй Джейк будет сталкиваться с различными вызовами, знакомиться с уникальными персонажами и исследовать живописные места, которые город может предложить. Игроки смогут принимать решения, которые будут влиять на сюжет и развитие персонажа, создавая свою собственную уникальную историю.


Готовьтесь к захватывающим приключениям, незабываемым моментам и возможностям построить новую жизнь для Джейка в Хортон-Бэй. Раскройте свой потенциал, исследуйте, взаимодействуйте с другими персонажами и примите вызов, который судьба бросила вам. Приготовьтесь начать увлекательное путешествие и создайте свою собственную историю успеха в нашей игре!


Информация о модах

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Скачать Horton Bay Stories – Jake (18+) v0.5.2.2 MOD APK

Скачать Horton Bay Stories – Jake (18+) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб
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Старые версии Horton Bay Stories – Jake (18+)
Version 0.4.5.3 Version 0.4.7.1 Version 0.4.8.2 Version 0.5.0.2 Version TG 0.5.0.2 Version TG 0.4.8.2 Version TG 0.4.7.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Horton Bay Stories – Jake (18+)


Комментарии (1)
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Мамкинсын
Мамкинсын 22 января 2025 22:29
Вот скажите мне, пожалуйста, а нахуй мне качать 1.8Гб если там не окажется русского языка??....
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