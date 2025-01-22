Описание

Horton Bay Stories – Jake (18+) - Добро пожаловать в захватывающий мир нашей первой игры, где действие разворачивается в живописном городе Хортон-Бэй!





В нашей истории вы примерите роль главного героя по имени Джейк, или же вы можете выбрать псевдоним, который вам по душе. Джейк только что окончил последний учебный год и готов начать новую главу своей жизни вместе со своей давней подругой и лучшим другом, вступив в местный университет.





Однако судьба имеет свои планы, и вскоре все меняется кардинально, заставляя Джейка пересмотреть свои планы на будущее. Представшая перед ним ситуация заставляет его принять решение, которое перевернет его жизнь с ног на голову. Теперь у него кажется быть мало вариантов, и он решает отправиться на другой конец страны, в прекрасный прибрежный город Хортон-Бэй, в надежде начать все с чистого листа и создать для себя новую жизнь. В Хортон-Бэй Джейк будет сталкиваться с различными вызовами, знакомиться с уникальными персонажами и исследовать живописные места, которые город может предложить. Игроки смогут принимать решения, которые будут влиять на сюжет и развитие персонажа, создавая свою собственную уникальную историю.





Готовьтесь к захватывающим приключениям, незабываемым моментам и возможностям построить новую жизнь для Джейка в Хортон-Бэй. Раскройте свой потенциал, исследуйте, взаимодействуйте с другими персонажами и примите вызов, который судьба бросила вам. Приготовьтесь начать увлекательное путешествие и создайте свою собственную историю успеха в нашей игре!