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XIX (18+)

XIX (18+) v0.7b

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Версия:
0.7b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:03
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 975 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 343
Описание

"XIX" - это визуальная новелла, созданная на основе популярной вселенной "Юные Титаны". Проект предлагает альтернативный взгляд на приключения героев и их врагов, а также является качественным и тщательно проработанным воплощением различных аспектов их взаимоотношений. В игре отсутствует линейное развитие сюжета, и каждое действие игрока имеет прямое влияние на будущее персонажей.


"XIX" предлагает уникальный опыт игрокам, независимо от их уровня знакомства с историей "Юных Титанов". Он затянет и поклонников вселенной, и новичков, которых он погрузит в захватывающий рассказ, созданный авторами этого проекта. Особенности игры включают в себя глубокий сюжет, визуально привлекательную графику и важные аспекты персонажей и их отношений.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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