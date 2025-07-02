"XIX" - это визуальная новелла, созданная на основе популярной вселенной "Юные Титаны". Проект предлагает альтернативный взгляд на приключения героев и их врагов, а также является качественным и тщательно проработанным воплощением различных аспектов их взаимоотношений. В игре отсутствует линейное развитие сюжета, и каждое действие игрока имеет прямое влияние на будущее персонажей.
"XIX" предлагает уникальный опыт игрокам, независимо от их уровня знакомства с историей "Юных Титанов". Он затянет и поклонников вселенной, и новичков, которых он погрузит в захватывающий рассказ, созданный авторами этого проекта. Особенности игры включают в себя глубокий сюжет, визуально привлекательную графику и важные аспекты персонажей и их отношений.
Полная версия
Скачать XIX (18+) v0.7b MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
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.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.