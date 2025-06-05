android-1.ru / Игры / Эротические игры / Vae Victis - Khan: Conquer, Ravish, Breed (18+)
Vae Victis - Khan: Conquer, Ravish, Breed (18+)

Vae Victis - Khan: Conquer, Ravish, Breed (18+) 0.14.5

1
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.14.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 398
Скриншоты
Описание

Vae Victis - Khan: Conquer, Ravish, Breed - увлекательный визуальный роман, предназначенный для взрослой аудитории. В этой захватывающей истории, развернутой в мире интриг, власти и страсти, игроки вступают в роль харизматичного героя, лишенного своей империи и преданного женщиной, которую он некогда считал своей верной союзницей.


После изначального шока и предательства главный герой, чьи права и претензии на трон остаются законными, решает не поддаваться отчаянию, а вместо этого разработать хитроумный и мстительный план, чтобы вернуть все, что было у него отнято. С непреклонным решением и жаждой возмездия, он начинает свой путь к победе, открывая новые горизонты в своей борьбе.


Однако путь к восстановлению власти непрост, и главный герой будет сталкиваться с различными препятствиями, интригами и опасностями на каждом шагу. Его решения и действия будут иметь решающее значение для того, чтобы достичь желаемых результатов и захватить свое место на троне.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Vae Victis - Khan: Conquer, Ravish, Breed (18+) v0.14.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Vae Victis - Khan: Conquer, Ravish, Breed (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
XIX (18+)
XIX (18+)
Version: 0.7b
Altered Destiny (18+)
Altered Destiny (18+)
Version: 0.11c
Twinkle Star Knights (Мод меню)
Twinkle Star Knights (Мод меню)
Version: 01.02.68
Flowers (18+)
Flowers (18+)
Version: Episode 7
Lustful Path (18+)
Lustful Path (18+)
Version: 0.02
CAPE CASPRY (18+)
CAPE CASPRY (18+)
Version: 0.1.5
Blamed (18+)
Blamed (18+)
Version: 1.0 Demo
Friends: Humans and Androids (18+)
Friends: Humans and Androids (18+)
Version: 0.2.1

Отзывы о Vae Victis - Khan: Conquer, Ravish, Breed (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив