Описание

Vae Victis - Khan: Conquer, Ravish, Breed - увлекательный визуальный роман, предназначенный для взрослой аудитории. В этой захватывающей истории, развернутой в мире интриг, власти и страсти, игроки вступают в роль харизматичного героя, лишенного своей империи и преданного женщиной, которую он некогда считал своей верной союзницей.





После изначального шока и предательства главный герой, чьи права и претензии на трон остаются законными, решает не поддаваться отчаянию, а вместо этого разработать хитроумный и мстительный план, чтобы вернуть все, что было у него отнято. С непреклонным решением и жаждой возмездия, он начинает свой путь к победе, открывая новые горизонты в своей борьбе.





Однако путь к восстановлению власти непрост, и главный герой будет сталкиваться с различными препятствиями, интригами и опасностями на каждом шагу. Его решения и действия будут иметь решающее значение для того, чтобы достичь желаемых результатов и захватить свое место на троне.