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Plant Girls: Insect Invasion (18+)

Plant Girls: Insect Invasion (18+) 0.5

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.5
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 544 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 592

Plant Girls: Insect Invasion представляет собой увлекательную стратегическую игру в жанре Tower Defense, которая погружает игроков в постапокалиптический мир, где происходит конфликт между уникальными расами: похотливыми насекомыми-киборгами и защитницами природы — девушками-растениями. Сюжет разворачивается на фоне разрушенного города-империи Детройта, ставшего ареной для столкновения между созданиями человечества и силами природы.


Игрокам предстоит взять на себя роль стратега и лидера девушек-растений, защищая свой мир от нашествия насекомых-киборгов, ставших результатом рукотворной катастрофы, созданной самими людьми. Эта катастрофа не только привела к общественному коллапсу, но и поставила под угрозу само существование жизни на планете.


Стратегический аспект игры заключается в размещении и улучшении защитных сооружений, каждое из которых обладает уникальными способностями и характеристиками, соответствующими различным типам девушек-растений. Игрокам необходимо тщательно планировать свои действия, адаптируясь к постоянно меняющимся условиям и стратегиям противника, чтобы эффективно отражать атаки и защищать свои территории.


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Скачать Plant Girls: Insect Invasion (18+) 0.5 взлом

Скачать Plant Girls: Insect Invasion (18+) 544 Мб Ссылка 2 544 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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