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Lust Hunter Stories (18+)

Lust Hunter Stories (18+) 0.0.4

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Версия:
0.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:57
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 710 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 154
Скриншоты
Описание

Lust Hunter Stories – это захватывающий визуальный роман для взрослых, разворачивающийся в мире, изобилующем магией, тайнами и интригами, известном как Lust Hunter. История начинается с вашего возвращения в родную Деревню после долгих лет странствий. Ваши приключения привели вас обратно туда, где всё начиналось, в место, полное старых друзей и знакомых лиц.


В центре событий – таверна, где вас тепло встречают Мирана, Гаффер Чу, Дровосек, Распутная Кэти и другие. Сцена оживает благодаря уютному свету камина, треску дров и аромату эля с жареными колбасками. Это место, где переплетаются судьбы, и каждый персонаж приносит в историю свою уникальную историю и характер.


В "Lust Hunter Stories" ваш выбор имеет значение. Каждое решение влияет на развитие сюжета и отношения с персонажами. Вас ждут сложные моральные дилеммы, романтические приключения и опасности, скрывающиеся в темноте. Игра предлагает глубокий и захватывающий сюжет, который погружает игроков в мир, где каждое действие и каждый выбор формируют ваш уникальный путь.


Информация о модах

v0.0.4
— Новая возможность приглашать NPC в свою кровать после завершения истории
— Более 50 новых анимаций
— Добавлен счётчик анимаций
— Улучшен пользовательский интерфейс (UI)

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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