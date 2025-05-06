Lust Hunter Stories (18+) 0.0.4
Lust Hunter Stories – это захватывающий визуальный роман для взрослых, разворачивающийся в мире, изобилующем магией, тайнами и интригами, известном как Lust Hunter. История начинается с вашего возвращения в родную Деревню после долгих лет странствий. Ваши приключения привели вас обратно туда, где всё начиналось, в место, полное старых друзей и знакомых лиц.
В центре событий – таверна, где вас тепло встречают Мирана, Гаффер Чу, Дровосек, Распутная Кэти и другие. Сцена оживает благодаря уютному свету камина, треску дров и аромату эля с жареными колбасками. Это место, где переплетаются судьбы, и каждый персонаж приносит в историю свою уникальную историю и характер.
В "Lust Hunter Stories" ваш выбор имеет значение. Каждое решение влияет на развитие сюжета и отношения с персонажами. Вас ждут сложные моральные дилеммы, романтические приключения и опасности, скрывающиеся в темноте. Игра предлагает глубокий и захватывающий сюжет, который погружает игроков в мир, где каждое действие и каждый выбор формируют ваш уникальный путь.
v0.0.4
— Новая возможность приглашать NPC в свою кровать после завершения истории
— Более 50 новых анимаций
— Добавлен счётчик анимаций
— Улучшен пользовательский интерфейс (UI)
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.