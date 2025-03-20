Описание

Hero to Villain (18+) - Вы когда-нибудь представляли себе, какой будет ваша сверхспособность и как она может изменить мир? Готовы ли вы переписать мировую историю? Справишься ли ты с правдой? Посмотрите, как ваша сверхспособность формирует мир вокруг вас, и посмотрите, действительно ли вы этого хотели от жизни.





Хотите исследовать альтернативную реальность, где все так, как должно быть, и все не так, как кажется? Где нет правил и все идет? Готовы ли вы сделать все возможное, даже если это означает уничтожить все на своем пути?