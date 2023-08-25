Shelter 69 (Мод, Много денег) 1.6.516
Shelter 69 - это захватывающая игра в жанре строительства и управления, где игроку предстоит создать и управлять бункером, предназначенным для выживания в условиях ядерной катастрофы. Игра сочетает в себе элементы стратегии, управления ресурсами и взаимодействия с персонажами.
Вам предстоит строить и улучшать свой бункер, делая его более устойчивым к различным опасностям на поверхности. Вы сможете расширять свой убежище в разные направления под землей, создавать комнаты для различных целей и обеспечивать выживших всем необходимым. Кроме того, в игре важную роль играет взаимодействие с другими выжившими, включая девушек. Это добавляет элемент социальной динамики к игре и позволяет игрокам развивать отношения с персонажами. Ваше взаимодействие с девушками может повлиять на ход событий и исход игры.
Shelter 69 предлагает игрокам увлекательное погружение в мир выживания в апокалиптических условиях, где каждое решение имеет значение и влияет на будущее вашего бункера и его обитателей. Вам предстоит бороться за выживание и управлять ресурсами с умом, чтобы обеспечить благополучие своей группы выживших.
1. Меню
4. Ползунок наград x1-x50
4.1. Каждый сундук дает предметы x1-50
4.2. Купите ресурс (металл/камень), чтобы получить x1-x50
4.3. Каждое достижение дает предметы x1-x50
4.4 Каждая награда за квест дает x1-x50
пример: исходная сумма составляет 10 драгоценных камней. Награда, которую вы видите, составляет 1000 драгоценных камней, и вы получаете 100 драгоценных камней.
MOD V2
1. Неограниченный урон
2. Неограниченная защита
3. Обход пройденного персонажа
4. Мгновенная экспедиция
5. Убежище максимального уровня
6. Персонаж максимального уровня
7. Оружие максимального уровня
8. Легендарный персонаж и экипировка
9. Нулевая стоимость
• Бесплатные ящики для ящиков
• Бесплатные обновления
• Нет требований к предмету
• Бесплатные кузницы
• Бесплатный флирт
• Бесплатные улучшения
• Мгновенная сборка
10. Награда x1-100
11. Максимальное хранилище
• Металлы
• Камни
• Инвентарь оборудует
• И т. д.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Не все имеет нулевую стоимость, вещи, связанные с Nutaku Gold, не будут работать
- Любые введенные уровни / легендарные вещи не нужно всегда включать, они будут постоянными после сохранения вашей учетной записи.
Скачать Shelter 69 (Мод, Много денег) 1.6.516 взлом
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