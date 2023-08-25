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Shelter 69 (Мод, Много денег)

Shelter 69 (Мод, Много денег) 1.6.516

56
23
Скачать (160 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NSFW
Версия:
1.6.516
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
56
Комментарии:
25
Просмотров:
143 654

Shelter 69 - это захватывающая игра в жанре строительства и управления, где игроку предстоит создать и управлять бункером, предназначенным для выживания в условиях ядерной катастрофы. Игра сочетает в себе элементы стратегии, управления ресурсами и взаимодействия с персонажами.


Вам предстоит строить и улучшать свой бункер, делая его более устойчивым к различным опасностям на поверхности. Вы сможете расширять свой убежище в разные направления под землей, создавать комнаты для различных целей и обеспечивать выживших всем необходимым. Кроме того, в игре важную роль играет взаимодействие с другими выжившими, включая девушек. Это добавляет элемент социальной динамики к игре и позволяет игрокам развивать отношения с персонажами. Ваше взаимодействие с девушками может повлиять на ход событий и исход игры.


Shelter 69 предлагает игрокам увлекательное погружение в мир выживания в апокалиптических условиях, где каждое решение имеет значение и влияет на будущее вашего бункера и его обитателей. Вам предстоит бороться за выживание и управлять ресурсами с умом, чтобы обеспечить благополучие своей группы выживших.



Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

4. Ползунок наград x1-x50

4.1. Каждый сундук дает предметы x1-50

4.2. Купите ресурс (металл/камень), чтобы получить x1-x50

4.3. Каждое достижение дает предметы x1-x50

4.4 Каждая награда за квест дает x1-x50


пример: исходная сумма составляет 10 драгоценных камней. Награда, которую вы видите, составляет 1000 драгоценных камней, и вы получаете 100 драгоценных камней.


MOD V2


1. Неограниченный урон
2. Неограниченная защита
3. Обход пройденного персонажа
4. Мгновенная экспедиция
5. Убежище максимального уровня
6. Персонаж максимального уровня
7. Оружие максимального уровня
8. Легендарный персонаж и экипировка
9. Нулевая стоимость
• Бесплатные ящики для ящиков
• Бесплатные обновления
• Нет требований к предмету
• Бесплатные кузницы
• Бесплатный флирт
• Бесплатные улучшения
• Мгновенная сборка
10. Награда x1-100
11. Максимальное хранилище
• Металлы
• Камни
• Инвентарь оборудует
• И т. д.


ПРИМЕЧАНИЕ:
- Не все имеет нулевую стоимость, вещи, связанные с Nutaku Gold, не будут работать
- Любые введенные уровни / легендарные вещи не нужно всегда включать, они будут постоянными после сохранения вашей учетной записи.

 Теги темы: Много денег

Скачать Shelter 69 (Мод, Много денег) 1.6.516 взлом

MOD V1
160 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Shelter 69 (Мод, Много денег)


Комментарии (25)
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Август
Август 11 декабря 2023 11:30
Алекс,какой ползунок убрать?
+2
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VerON
VerON 10 декабря 2023 18:04
2 мода игры и все не рабочие. 1-ый мод вылетает не успевая запустится, а 2-ой мод при запуске чëрный экран. Не давно писал о 1-ом моде и вот обновление игры на сайте, но всë без изменений, как и ожидалось.
0
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VerON
VerON 8 декабря 2023 07:31
Предыдущая обнова игры вылетала, нынешняя вылетает. Перезалейте приложение с работающим модом, ибо со следующим обновой игры, мод с игрой так же будет вылетать.
+3
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Мисса
Мисса 16 ноября 2023 06:38
Опять же не запускается
0
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Мисса
Мисса 5 ноября 2023 09:48
Не запускается
0
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Zibert
Zibert 4 ноября 2023 04:02
Игра как открылась, так и закрылась, ничего больше не происходит, до обновления 1.3.367 было норм
-1
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Мисса
Мисса 25 октября 2023 15:26
Алекс,
Что за ползунок?
0
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Алекс
Алекс 12 октября 2023 23:13
Здравствуйте, по поводу бесконечного сундука, открыв сундук, он продолжит открываться, жмете на ползунок и ставите на ноль, затем сворачиваете игру и закрываете, перезаходите и готово, если с первого раза не получится, попробуйте еще пару раз. Хорошей игры!
+4
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Мисса
Мисса 11 октября 2023 15:05
Норм игра но вот только стоит открыть сундук он становится без конечным и по играть не получается так как постоянно вылетают сундуки
0
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Pike
Pike 25 августа 2023 16:27
Не запускается на телефоне, вылетает сразуже после запуска выдавая ошибку
-1
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