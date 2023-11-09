Dirty League (18+) 1.0.63
Версия:
1.0.63
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hooligapps
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 23:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 741
Dirty League потакает фантазиям игроков, позволяя им собирать и командовать гаремом великолепных аниме-девушек. С сотнями малышек, которых нужно спасти и завербовать, поклонники сексуальных персонажей будут заняты созданием команды своей мечты. В игре представлены потрясающие рисунки в стиле кинозвезда и захватывающие анимированные сексуальные сцены в качестве награды за прогресс. Игроки могут полюбоваться своей коллекцией вайфу в частной галерее, которая открывается в ходе игрового процесса.
Информация о модах
1. Враг не может атаковать.
2. Один удар.
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