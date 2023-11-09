Dirty League потакает фантазиям игроков, позволяя им собирать и командовать гаремом великолепных аниме-девушек. С сотнями малышек, которых нужно спасти и завербовать, поклонники сексуальных персонажей будут заняты созданием команды своей мечты. В игре представлены потрясающие рисунки в стиле кинозвезда и захватывающие анимированные сексуальные сцены в качестве награды за прогресс. Игроки могут полюбоваться своей коллекцией вайфу в частной галерее, которая открывается в ходе игрового процесса.