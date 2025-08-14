android-1.ru / Игры / Эротические игры / Supower (Remake) (18+)
Supower (Remake) (18+)

Supower (Remake) (18+) 0.42

Ваша сила, ваш выбор: любовь или подчинение
1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.42
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 433 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
690
Скриншоты
Описание

Supower (Remake) переносит вас в мир, где Демон Мария даровала вам уникальную сверхспособность — влиять на восприятие и мысли других. В новом городе вы встречаете множество очаровательных женщин, каждая из которых может стать частью вашего пути. Ваши решения определят их судьбу: полюбить или поработить?


Игра сочетает элементы песочницы и SLG, где вы используете гипноз, обмен сверхспособностей с демоническими монахинями и другие механики для достижения своих целей. Вас ждут пять уникальных женских персонажей, сложные выборы и насыщенный контент, включающий элементы NTR и SM. Исследуйте тёмные глубины этой истории, создавая свою собственную линию власти и отношений.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Supower (Remake) (18+) v0.42 MOD APK

Скачать Supower (Remake) (18+) 433 Мб Ссылка 2 433 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
TOXICity (18+)
TOXICity (18+)
Version: 0.03.0
Cinderellas Glass Collar (18+)
Cinderellas Glass Collar (18+)
Version: 0.3.0
Isekai Visitor: With Love From Another World (18+)
Isekai Visitor: With Love From Another World (18+)
Version: 0.16
Winds of the Destiny (18+)
Winds of the Destiny (18+)
Version: 0.11.0
A Fathers Sins - GH (18+)
A Fathers Sins - GH (18+)
Version: Ch. 16
The Her (18+)
The Her (18+)
Version: 0.62
FLX: Downfall of I-Dolls (18+)
FLX: Downfall of I-Dolls (18+)
Version: 0.10
My Netorase Obsession (18+)
My Netorase Obsession (18+)
Version: 0.5

Отзывы о Supower (Remake) (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив