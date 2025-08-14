Описание

Supower (Remake) переносит вас в мир, где Демон Мария даровала вам уникальную сверхспособность — влиять на восприятие и мысли других. В новом городе вы встречаете множество очаровательных женщин, каждая из которых может стать частью вашего пути. Ваши решения определят их судьбу: полюбить или поработить?





Игра сочетает элементы песочницы и SLG, где вы используете гипноз, обмен сверхспособностей с демоническими монахинями и другие механики для достижения своих целей. Вас ждут пять уникальных женских персонажей, сложные выборы и насыщенный контент, включающий элементы NTR и SM. Исследуйте тёмные глубины этой истории, создавая свою собственную линию власти и отношений.