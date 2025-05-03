Описание

My Happy Life – это увлекательная игра, где вы попадете в фантастический мир вместе с Кевином, потерявшим память в результате несчастного случая. Теперь он окружен множеством интересных персонажей – от заботливых учителей до ярких одноклассниц, от врачей до медсестер. Сможет ли Кевин обрести счастье и гармонию в новом окружении, где каждая встреча сулит неожиданные открытия?





В My Happy Life вы найдете не только богатую историю, но и возможность формировать отношения с яркими героинями, принимая решения, которые определят дальнейший ход событий. Красочная графика, запоминающиеся диалоги и множество интерактивных ситуаций делают игру настоящим путешествием, полным романтики и эмоций. Откройте для себя мир, где каждая деталь создает атмосферу счастливой жизни, полной удивительных моментов.