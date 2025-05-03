My Happy Life (18+) 1.5.0
Виртуальное путешествие в мир романтики и неожиданных поворотов
My Happy Life – это увлекательная игра, где вы попадете в фантастический мир вместе с Кевином, потерявшим память в результате несчастного случая. Теперь он окружен множеством интересных персонажей – от заботливых учителей до ярких одноклассниц, от врачей до медсестер. Сможет ли Кевин обрести счастье и гармонию в новом окружении, где каждая встреча сулит неожиданные открытия?
В My Happy Life вы найдете не только богатую историю, но и возможность формировать отношения с яркими героинями, принимая решения, которые определят дальнейший ход событий. Красочная графика, запоминающиеся диалоги и множество интерактивных ситуаций делают игру настоящим путешествием, полным романтики и эмоций. Откройте для себя мир, где каждая деталь создает атмосферу счастливой жизни, полной удивительных моментов.
Версия 1.5 — журнал обновлений:
– Снова нанят переводчик для английского языка
– Один добрый вьетнамский друг предоставил перевод на вьетнамский — огромное спасибо ему
– Обновлены сцены: ночной налёт Клэр, первая ночь Эмили и Клэр, сюжет массажа с Эвелин
– Добавлено 210 изображений и 10 видео
– Полностью новая галерея воспоминаний — теперь можно пересматривать сюжетные сцены в любое время
– Включено идеальное сохранение с предыдущей версии (1.4), так что перепроходить не нужно даже после удаления игры
– Добавлен новый предмет — Листовка, доступен для покупки в магазине для взрослых
– Это небольшое обновление, символизирующее моё возвращение к разработке игры
– Сейчас у меня тяжёлые времена, и я очень нуждаюсь в поддержке и подписках. Спасибо!
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.