Описание

Shaddolands – WHID (What Have I Done) — это эмоционально заряженный визуальный роман, сосредоточенный на сложных взаимоотношениях и напряженных ситуациях. История рассказывает о Бене и Аманде, глубоко влюбленной паре, чья жизнь меняется после простого решения провести мальчишник. Когда ситуация выходит из-под контроля, Аманда оказывается перед выбором, который заставляет задуматься о её чувствах и границах.





Эта игра — не просто сюжет о супружеской жизни, а глубокое исследование человеческих эмоций, мотиваций и трудных решений. Shaddolands – WHID представляет интерактивный опыт, где игроки влияют на развитие событий, включая необязательные маршруты NTR, добавляющие напряжения и неожиданных поворотов. Этот проект, вдохновленный «A Favor For A Friend», демонстрирует богатый сюжет, поддержанный элементами Ren'Py и DAZ3D, делая игру визуально привлекательной и наполненной реалистичными эмоциями.





Shaddolands – WHID — это самостоятельное дополнение к основному проекту, которое вводит ключевых персонажей и локации, объединяя их с более масштабной историей. Независимо от вашего выбора, эта игра предлагает глубокий и сложный сюжет, который заставляет задуматься о любви, доверии и последствиях поступков.