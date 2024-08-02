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Shaddolands -WHID (18+)

Shaddolands -WHID (18+) 2.0

Драма, выбор и тени прошлого: познакомьтесь с «Shaddolands – WHID»
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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 358 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 005
Скриншоты
Описание

Shaddolands – WHID (What Have I Done) — это эмоционально заряженный визуальный роман, сосредоточенный на сложных взаимоотношениях и напряженных ситуациях. История рассказывает о Бене и Аманде, глубоко влюбленной паре, чья жизнь меняется после простого решения провести мальчишник. Когда ситуация выходит из-под контроля, Аманда оказывается перед выбором, который заставляет задуматься о её чувствах и границах.


Эта игра — не просто сюжет о супружеской жизни, а глубокое исследование человеческих эмоций, мотиваций и трудных решений. Shaddolands – WHID представляет интерактивный опыт, где игроки влияют на развитие событий, включая необязательные маршруты NTR, добавляющие напряжения и неожиданных поворотов. Этот проект, вдохновленный «A Favor For A Friend», демонстрирует богатый сюжет, поддержанный элементами Ren'Py и DAZ3D, делая игру визуально привлекательной и наполненной реалистичными эмоциями.


Shaddolands – WHID — это самостоятельное дополнение к основному проекту, которое вводит ключевых персонажей и локации, объединяя их с более масштабной историей. Независимо от вашего выбора, эта игра предлагает глубокий и сложный сюжет, который заставляет задуматься о любви, доверии и последствиях поступков.


Информация о модах

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Скачать Shaddolands -WHID (18+) 358 Мб Ссылка 2 358 Мб
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