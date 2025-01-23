Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 415
Описание
Crossed Lines предлагает погрузиться в динамичный мир университетской жизни, где каждый день приносит новые вызовы и возможности. В шумном студенческом городке вы пытаетесь найти баланс между учёбой, дружбой и романтикой. Но всё усложняется, когда появляется ваш харизматичный, но жестокий соперник, чьи действия вскрывают скрытые конфликты и эмоции.
Секреты, напряжённые отношения и важные решения формируют ваш путь. Каждое действие влияет на вашу жизнь, создавая уникальную историю, которая раскрывает силу дружбы, любви и самопознания. Crossed Lines — это не просто романтический сюжет, а глубокий и захватывающий опыт, в котором ваши выборы определяют будущее. Сможете ли вы сохранить равновесие в этом вихре эмоций?
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