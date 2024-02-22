Описание

D’Legacy — это захватывающая визуальная новелла, которая погружает игроков в историю молодого человека, столкнувшегося с необходимостью вернуться из Майами в свой родной Токио после кончины отца. Наследство оставило главного героя с ветхим пансионом и кучей долгов, перед лицом которых он должен найти способ восстановить свою жизнь и достичь личных целей.





В процессе игры пользователи будут принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами. Игрокам предстоит найти баланс между управлением пансионом, стремлением к профессиональному росту и личной жизни в условиях динамичной и многогранной атмосферы Токио.





"D’Legacy" предлагает глубокую и многогранную историю с множеством персонажей, каждый из которых обладает уникальной личностью и историей. Взаимодействие с этими персонажами открывает новые ветви сюжета и возможности для главного героя, влияя на его путь к успеху и поиск счастья.