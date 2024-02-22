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D’Legacy (18+)

D’Legacy (18+) 0.9.0.0

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Версия:
0.9.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 725
Скриншоты
Описание

D’Legacy — это захватывающая визуальная новелла, которая погружает игроков в историю молодого человека, столкнувшегося с необходимостью вернуться из Майами в свой родной Токио после кончины отца. Наследство оставило главного героя с ветхим пансионом и кучей долгов, перед лицом которых он должен найти способ восстановить свою жизнь и достичь личных целей.


В процессе игры пользователи будут принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами. Игрокам предстоит найти баланс между управлением пансионом, стремлением к профессиональному росту и личной жизни в условиях динамичной и многогранной атмосферы Токио.


"D’Legacy" предлагает глубокую и многогранную историю с множеством персонажей, каждый из которых обладает уникальной личностью и историей. Взаимодействие с этими персонажами открывает новые ветви сюжета и возможности для главного героя, влияя на его путь к успеху и поиск счастья.


Информация о модах

полная версия

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Скачать D’Legacy (18+) v0.9.0.0 MOD APK

Скачать D’Legacy (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии D’Legacy (18+)
Version 0.6.5.1 Version 0.7.5.0 Version 0.8.0.0 Version 0.8.5.1 Version TG 0.8.5.1 Version TG 0.8.0.0 Version TG 0.7.5.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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