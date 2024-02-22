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Ramen no Oujisama (18+)

Ramen no Oujisama (18+) 1.2.7

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Версия:
1.2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 859 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 685
Скриншоты
Описание

Ramen no Oujisama представляет собой визуальный роман с анимешной графикой и стилистикой персонажей, рассчитанный на аудиторию старше восемнадцати лет. Эта игра погружает игроков в историю главного героя, чья жизнь проходила в трудностях, до тех пор пока не произошел решающий поворот. Благодаря щедрому благодетелю, главный герой получает возможность начать всё с чистого листа, переезжая в курортный городок и открывая там собственный ресторан, специализирующийся на рамене.


Игра предлагает глубокую и многогранную сюжетную линию, где каждое принятое решение влияет на развитие истории. Встречи с харизматичными персонажами, возможности для интересного общения и поиски любви добавляют игре динамики и делают сюжет более захватывающим. Помимо этого, игрокам предстоит принимать участие в развитии ресторана, привлекая новых клиентов и расширяя меню, что добавляет игре элементы управления и стратегии.


"Ramen no Oujisama" выделяется среди визуальных романов благодаря своей уникальной атмосфере, вдохновленной любовью к рамену и японской культуре. Визуальное оформление и стилистика персонажей переносят игроков в мир, где каждый может найти что-то для себя, будь то гурманские удовольствия, романтические приключения или возможность пережить историю личностного роста и самореализации.


Информация о модах

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Скачать Ramen no Oujisama (18+) v1.2.7 MOD APK

Скачать Ramen no Oujisama (18+) 859 Мб Ссылка 2 859 Мб
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Старые версии Ramen no Oujisama (18+)
Version 1.2.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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