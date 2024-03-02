Nontrivial - это проект от известного разработчика, который специализируется на качественных произведениях для взрослой аудитории. В игре ожидается оригинальная история, а также множество деталей, делающих ее геймплей значительно отличающимся от других проектов в этом жанре.





Главная героиня в определенный момент понимает, что жители дома напротив очень интересные личности. Ежедневно они представляют что-то увлекательное и захватывающее, что привлекает ее внимание. Незаметное наблюдение за ними становится ее хобби. Однако она еще не подозревает, что давно стала объектом пристального внимания сама по себе. Этот проект обещает захватывающие повороты сюжета, увлекательные персонажи и непредсказуемые ситуации, которые не оставят равнодушными поклонников категории "18+" и жанра.