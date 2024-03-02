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(non)trivial (18+)

(non)trivial (18+) 0.2.2

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Версия:
0.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 556

Nontrivial - это проект от известного разработчика, который специализируется на качественных произведениях для взрослой аудитории. В игре ожидается оригинальная история, а также множество деталей, делающих ее геймплей значительно отличающимся от других проектов в этом жанре.


Главная героиня в определенный момент понимает, что жители дома напротив очень интересные личности. Ежедневно они представляют что-то увлекательное и захватывающее, что привлекает ее внимание. Незаметное наблюдение за ними становится ее хобби. Однако она еще не подозревает, что давно стала объектом пристального внимания сама по себе. Этот проект обещает захватывающие повороты сюжета, увлекательные персонажи и непредсказуемые ситуации, которые не оставят равнодушными поклонников категории "18+" и жанра.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать (non)trivial (18+) 0.2.2 взлом

Скачать (non)trivial (18+) 300 Мб Ссылка 2 300 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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