Goblin Layer (18+) 0.53
Версия:
0.53
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 388 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 897
Goblin Layer - это история о мужчине, чьей миссией является уничтожение всех гнезд гоблинов, и который имеет серьезное влечение к этим существам. По прибытии в приграничный город он обнаруживает, что все мужчины исчезли, а женщины становятся все более возбужденными.
Возникает вопрос, сможет ли он когда-нибудь восстановить нормальные человеческие отношения с этими жаждущими горожанками, или он потеряется среди толстых девушек-гоблинов? Сюжет игры обещает захватывающие приключения, загадки и возможные романтические повороты событий.
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