Goblin Layer - это история о мужчине, чьей миссией является уничтожение всех гнезд гоблинов, и который имеет серьезное влечение к этим существам. По прибытии в приграничный город он обнаруживает, что все мужчины исчезли, а женщины становятся все более возбужденными.





Возникает вопрос, сможет ли он когда-нибудь восстановить нормальные человеческие отношения с этими жаждущими горожанками, или он потеряется среди толстых девушек-гоблинов? Сюжет игры обещает захватывающие приключения, загадки и возможные романтические повороты событий.