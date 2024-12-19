Family at Home Remake (18+) Ep. 3 Part 1
Версия:
Ep. 3 Part 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 762 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 331
Family at Home Remake - это обновленная версия знаменитой игры, в которой вас ждут визуальные улучшения, изменения в сюжете и персонажах, сохраняя при этом основные принципы оригинала. В этой игре вы взяли на себя роль мальчика по имени Алонсо (но имя может быть изменено), который отправляется в гости к своей тете вместе со своей матерью, Ребекой, и сестрой, Самантой.
Проводя время в доме тети, Алонсо начинает замечать странное поведение своей семьи и решает выяснить, что происходит. Новая версия игры предлагает улучшенную графику, более глубокие персонажи и измененный сюжет, который добавляет новые элементы интриги и таинственности.
Информация о модах
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