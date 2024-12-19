Family at Home Remake - это обновленная версия знаменитой игры, в которой вас ждут визуальные улучшения, изменения в сюжете и персонажах, сохраняя при этом основные принципы оригинала. В этой игре вы взяли на себя роль мальчика по имени Алонсо (но имя может быть изменено), который отправляется в гости к своей тете вместе со своей матерью, Ребекой, и сестрой, Самантой.





Проводя время в доме тети, Алонсо начинает замечать странное поведение своей семьи и решает выяснить, что происходит. Новая версия игры предлагает улучшенную графику, более глубокие персонажи и измененный сюжет, который добавляет новые элементы интриги и таинственности.