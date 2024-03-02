Live in Corruption представляет собой увлекательное погружение в жизнь Кэлвина, который оказывается на краю отчаяния. В самый тяжелый момент его жизни его лучший друг приходит ему на помощь, предлагая ему убежище в своем доме. Но встреча сопровождается сопротивлением со стороны его жены и дочери. Тем не менее, Кэлвину не остается выбора, и он вынужден принять это предложение.





Для его дочери, Меган, жизнь также не складывается гладко. Несмотря на отличные оценки в школе, она сталкивается с трудностями в романтических отношениях и слишком много переживает по этому поводу. Возможно, встреча с таким человеком, как Кэлвин, который претерпел многое в жизни, окажется для нее неплохим уроком и пробуждением.





"Live in Corruption" представляет собой историю о встрече двух миров и двух людей, которые, кажется, не имеют ничего общего, но вместе они могут найти ответы на свои вопросы и найти утешение в друг друге. Это рассказ о том, как жизнь может быть полна неожиданных поворотов и уроков, которые нас учат.