Описание

Hollow Memories — это игра-симулятор повседневной жизни, где обычное возвращение в родной город превращается в незабываемое приключение. После переезда в подозрительно дешевую квартиру вы обнаруживаете, что её преследуют два сексуальных призрака, застрявших в мире живых из-за проклятия. Теперь вам предстоит найти способ снять это проклятие и помочь им обрести покой.





С помощью маленького духа вам нужно будет исследовать пустые воспоминания призраков, чтобы восстановить их истории, и одновременно справляться с повседневными делами. Hollow Memories сочетает атмосферный сюжет, элементы мистики и юмора, создавая уникальный игровой опыт. Узнайте тайны прошлого, освободите духов и раскройте секреты своей загадочной квартиры!