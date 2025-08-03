Версия:
0.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 339 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 085
Описание
Hollow Memories — это игра-симулятор повседневной жизни, где обычное возвращение в родной город превращается в незабываемое приключение. После переезда в подозрительно дешевую квартиру вы обнаруживаете, что её преследуют два сексуальных призрака, застрявших в мире живых из-за проклятия. Теперь вам предстоит найти способ снять это проклятие и помочь им обрести покой.
С помощью маленького духа вам нужно будет исследовать пустые воспоминания призраков, чтобы восстановить их истории, и одновременно справляться с повседневными делами. Hollow Memories сочетает атмосферный сюжет, элементы мистики и юмора, создавая уникальный игровой опыт. Узнайте тайны прошлого, освободите духов и раскройте секреты своей загадочной квартиры!
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Hollow Memories (18+) v0.02 MOD APK
Скачать Hollow Memories (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer