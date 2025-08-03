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Hollow Memories (18+)

Hollow Memories (18+) 0.02

Призраки, тайны и повседневная жизнь
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Версия:
0.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 339 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 085
Скриншоты
Описание

Hollow Memories — это игра-симулятор повседневной жизни, где обычное возвращение в родной город превращается в незабываемое приключение. После переезда в подозрительно дешевую квартиру вы обнаруживаете, что её преследуют два сексуальных призрака, застрявших в мире живых из-за проклятия. Теперь вам предстоит найти способ снять это проклятие и помочь им обрести покой.


С помощью маленького духа вам нужно будет исследовать пустые воспоминания призраков, чтобы восстановить их истории, и одновременно справляться с повседневными делами. Hollow Memories сочетает атмосферный сюжет, элементы мистики и юмора, создавая уникальный игровой опыт. Узнайте тайны прошлого, освободите духов и раскройте секреты своей загадочной квартиры!


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Скачать Hollow Memories (18+) v0.02 MOD APK

Скачать Hollow Memories (18+) 339 Мб Ссылка 2 339 Мб
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