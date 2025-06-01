Описание

Lost & Found — это трогательная история о борьбе с жизненными трудностями, поиске правды и новых началах. Главный герой вырос с отцом-алкоголиком, который с детства убеждал его, что мать погибла в автокатастрофе. Переживая непростые испытания, включая разрыв отношений, безработицу и безнадёжность, он балансирует на грани выживания.





Но всё меняется, когда неожиданно раздаётся телефонный звонок, раскрывающий шокирующую правду о его отце и прошлом. Этот момент становится отправной точкой для героя, чтобы переосмыслить свою жизнь и принять важные решения. Lost & Found предлагает глубокий сюжет, насыщенный эмоциями, и возможность пережить историю, которая заставит задуматься о ценности правды и способности изменять свою судьбу. Готовы ли вы открыть все тайны? Узнайте, куда приведёт этот звонок.