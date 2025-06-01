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Lost & Found (18+)

Lost & Found (18+) Part 2 v.1.1

Тайны прошлого и шанс начать новую жизнь
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Версия:
Part 2 v.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 232
Скриншоты
Описание

Lost & Found — это трогательная история о борьбе с жизненными трудностями, поиске правды и новых началах. Главный герой вырос с отцом-алкоголиком, который с детства убеждал его, что мать погибла в автокатастрофе. Переживая непростые испытания, включая разрыв отношений, безработицу и безнадёжность, он балансирует на грани выживания.


Но всё меняется, когда неожиданно раздаётся телефонный звонок, раскрывающий шокирующую правду о его отце и прошлом. Этот момент становится отправной точкой для героя, чтобы переосмыслить свою жизнь и принять важные решения. Lost & Found предлагает глубокий сюжет, насыщенный эмоциями, и возможность пережить историю, которая заставит задуматься о ценности правды и способности изменять свою судьбу. Готовы ли вы открыть все тайны? Узнайте, куда приведёт этот звонок.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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