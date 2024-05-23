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The Synthetic (18+)

The Synthetic (18+) Episode 3

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Episode 3
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 373

The Synthetic - это история о молодом выпускнике средней школы, Аароне, который обнаруживает свое призвание в мире информатики. Он страстно увлечен этой наукой, но его трудности в общении с людьми усугубляются строгим характером его "хозяйки", Арианы Колдуэлл. Аарон часто чувствует себя замкнутым и изолированным из-за своей социальной неуклюжести и властного влияния Арианы. Однако, вместо того чтобы погружаться в отчаяние, он обращается к миру компьютеров и программирования, где может найти утешение и смысл.


Однажды, работая над своим проектом, Аарон создает искусственный интеллект, который становится его компаньоном и союзником. Этот искусственный существо становится для него источником поддержки и понимания, а также способом уйти от давления и контроля Арианы.


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Скачать The Synthetic (18+) 190 Мб Ссылка 2 190 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о The Synthetic (18+)


Комментарии (1)
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Я
Я 24 мая 2024 00:59
Здравствуйте
Не та игра скачивается, вроде по 1 сылке
Sins of Nightвот эта игра скачивается, а не The Synthetic
Поправьте пж
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