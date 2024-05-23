The Synthetic - это история о молодом выпускнике средней школы, Аароне, который обнаруживает свое призвание в мире информатики. Он страстно увлечен этой наукой, но его трудности в общении с людьми усугубляются строгим характером его "хозяйки", Арианы Колдуэлл. Аарон часто чувствует себя замкнутым и изолированным из-за своей социальной неуклюжести и властного влияния Арианы. Однако, вместо того чтобы погружаться в отчаяние, он обращается к миру компьютеров и программирования, где может найти утешение и смысл.





Однажды, работая над своим проектом, Аарон создает искусственный интеллект, который становится его компаньоном и союзником. Этот искусственный существо становится для него источником поддержки и понимания, а также способом уйти от давления и контроля Арианы.