Undercover - это захватывающая история о молодой женщине, чья жизнь становится полна приключений и опасностей, когда она решает следовать в ног footsteps of her father — городского детектива. Она всегда восхищалась своим отцом и мечтала о том, чтобы однажды стать таким же отважным и целеустремленным, как и он.
После поступления в Полицейскую академию она погружается в интенсивную учебу и тренировки, чтобы освоить все необходимые навыки и знания, чтобы стать детективом. Она выполняет суровые задания, сталкивается с различными проблемами и испытаниями, но не сдается, стремясь достичь своей цели.
Когда она, наконец, получает свою значку детектива, начинается настоящая работа. Она отправляется под прикрытием, чтобы расследовать преступления, влияя на мир вокруг себя и сталкиваясь с опасными преступниками. Ее решения и действия будут иметь влияние на исход расследований и судьбу тех, кто оказался в ее целях.
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