Relicts of Aeson (18+) 0.16.9
Relicts of Aeson - это захватывающая история о загадочной чуме, которая охватывает деревню Пайревуд, превращая ее жителей в рабов своих собственных желаний. Столетиями деревня пребывала в мире спокойствия и процветания, но теперь ее жители сталкиваются с угрозой, которая может полностью изменить их жизни.
Церковь и гильдия магов уже обратили внимание на это странное явление и отправили своих агентов для расследования. Они понимают, что только объединив свои усилия, они смогут разгадать тайну чумы и найти способ ее остановить. Однако властитель земель, несмотря на серьезность ситуации, предпочитает держать свои карты при себе и не проявляет особого интереса к сотрудничеству с расследователями.
Игрокам предстоит взять на себя роль агентов церкви и гильдии магов, исследуя темные уголки деревни, раскрывая секреты ее прошлого и борясь с темными силами, чтобы спасти жителей Пайревуда от ужасной чумы. Сложные моральные выборы, загадки и опасности ожидают игроков в этом захватывающем приключении "Relicts of Aeson".
v0.16.9
– 2 новых сцены с некроманткой!
– После завершения задания в крипте её можно найти в пабе
– 35 анимированных файлов
– В сценах участвуют 4 парня
– Новый персонаж! Владельца паба заменили на женщину по имени Ханна
– Новый арт, включая ручную прорисовку спрайта
– Паб переименован в «Дворик Ханны», диалоги обновлены под новое название
Технические изменения:
– Улучшен процесс рендеринга: теперь анимации экспортируются в mp4, затем конвертируются в webm (ранее использовались gif → webm)
– Это повысило качество видео: меньше зернистости, лучше отображаются тени и прозрачные слои
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Установка
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