android-1.ru / Игры / Эротические игры / Relicts of Aeson (18+)
Relicts of Aeson (18+)

Relicts of Aeson (18+) 0.16.9

7
2
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.16.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 609
Скриншоты
Описание

Relicts of Aeson - это захватывающая история о загадочной чуме, которая охватывает деревню Пайревуд, превращая ее жителей в рабов своих собственных желаний. Столетиями деревня пребывала в мире спокойствия и процветания, но теперь ее жители сталкиваются с угрозой, которая может полностью изменить их жизни.


Церковь и гильдия магов уже обратили внимание на это странное явление и отправили своих агентов для расследования. Они понимают, что только объединив свои усилия, они смогут разгадать тайну чумы и найти способ ее остановить. Однако властитель земель, несмотря на серьезность ситуации, предпочитает держать свои карты при себе и не проявляет особого интереса к сотрудничеству с расследователями.


Игрокам предстоит взять на себя роль агентов церкви и гильдии магов, исследуя темные уголки деревни, раскрывая секреты ее прошлого и борясь с темными силами, чтобы спасти жителей Пайревуда от ужасной чумы. Сложные моральные выборы, загадки и опасности ожидают игроков в этом захватывающем приключении "Relicts of Aeson".


Информация о модах

v0.16.9

– 2 новых сцены с некроманткой!
– После завершения задания в крипте её можно найти в пабе
– 35 анимированных файлов
– В сценах участвуют 4 парня
– Новый персонаж! Владельца паба заменили на женщину по имени Ханна
– Новый арт, включая ручную прорисовку спрайта
– Паб переименован в «Дворик Ханны», диалоги обновлены под новое название

Технические изменения:
– Улучшен процесс рендеринга: теперь анимации экспортируются в mp4, затем конвертируются в webm (ранее использовались gif → webm)
– Это повысило качество видео: меньше зернистости, лучше отображаются тени и прозрачные слои

Показать полностью

Скачать Relicts of Aeson (18+) v0.16.9 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Relicts of Aeson (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Sweet Bitter (18+)
Sweet Bitter (18+)
Version: 1.0
Friendly Blonding (18+)
Friendly Blonding (18+)
Version: Final
Swing & Miss (18+)
Swing & Miss (18+)
Version: 0.65.3
Amanes TS Academy Life (18+)
Amanes TS Academy Life (18+)
Version: Final
Naughty 40 (18+)
Naughty 40 (18+)
Version: 0.105
VR Giant Harpy Girl (18+)
VR Giant Harpy Girl (18+)
Version: 1.12 Full
Torture Chamber (18+)
Torture Chamber (18+)
Version: 3.15.0
Champion of Venus: Tayla’s Big Adventure (18+)
Champion of Venus: Tayla’s Big Adventure (18+)
Version: 1.0

Отзывы о Relicts of Aeson (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив