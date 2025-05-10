Описание

Relicts of Aeson - это захватывающая история о загадочной чуме, которая охватывает деревню Пайревуд, превращая ее жителей в рабов своих собственных желаний. Столетиями деревня пребывала в мире спокойствия и процветания, но теперь ее жители сталкиваются с угрозой, которая может полностью изменить их жизни.





Церковь и гильдия магов уже обратили внимание на это странное явление и отправили своих агентов для расследования. Они понимают, что только объединив свои усилия, они смогут разгадать тайну чумы и найти способ ее остановить. Однако властитель земель, несмотря на серьезность ситуации, предпочитает держать свои карты при себе и не проявляет особого интереса к сотрудничеству с расследователями.





Игрокам предстоит взять на себя роль агентов церкви и гильдии магов, исследуя темные уголки деревни, раскрывая секреты ее прошлого и борясь с темными силами, чтобы спасти жителей Пайревуда от ужасной чумы. Сложные моральные выборы, загадки и опасности ожидают игроков в этом захватывающем приключении "Relicts of Aeson".