android-1.ru / Игры / Эротические игры / Girl in Charge (18+)
Girl in Charge (18+)

Girl in Charge (18+) 0.41.2a

6
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.41.2a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 826 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 483
Скриншоты
Описание

Girl in Charge - это кинетический роман, где игрок следует за сюжетом, не имея выбора. История повествует о сексуальных приключениях главной героини Ванессы, или Нессы, как ее называют ее друзья, после определенных событий. Ванесса взаимодействует с различными персонажами, сталкиваясь с разнообразными ситуациями.


Основная тема игры - это история девушки, которая решает действовать в сексуальном плане без стеснений и осуждений. Она принимает свои решения и готова соблазнять других, если это нужно, но при этом она также осознает, что ее действия могут иметь последствия.


В игре поднимаются вопросы свободы выражения сексуальности, самоопределения и ответственности за свои поступки. Ванесса исследует свои желания и предпочтения, пытаясь найти свое место в мире, несмотря на возможные препятствия и последствия своих действий.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Girl in Charge (18+) v0.41.2a MOD APK

Скачать Girl in Charge (18+) 826 Мб Ссылка 2 826 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
The End Of My Vacations (18+)
The End Of My Vacations (18+)
Version: Ch.1 v0.022
Undercover (18+)
Undercover (18+)
Version: 12.4 Final
Relicts of Aeson (18+)
Relicts of Aeson (18+)
Version: 0.13.9
Sweet Bitter (18+)
Sweet Bitter (18+)
Version: 1.0
Friendly Blonding (18+)
Friendly Blonding (18+)
Version: Final
Swing & Miss (18+)
Swing & Miss (18+)
Version: 0.65.3
Amanes TS Academy Life (18+)
Amanes TS Academy Life (18+)
Version: Final
Naughty 40 (18+)
Naughty 40 (18+)
Version: 0.105

Отзывы о Girl in Charge (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив