Описание

Откройте для себя секреты Moniker Smiths Bloodlines, интерактивного визуального романа, разработанного, чтобы дать вам захватывающий опыт, как никто другой. Следуйте за историей древних вампиров, которые спали в ближайшем убежище, и проснитесь, чтобы исследовать, что может предложить современный мир. С поворотами на каждом углу вы быстро погрузитесь в этот захватывающий мир, полный тайн и интриг.





Управляйте своей судьбой с родословными Моникера Смита! С интерактивной историей, которая следует за каждым вашим движением, у вас есть возможность формировать повествование по мере его развития. Раскройте скрытые секреты, принимая решения, которые повлияют на ваше путешествие, и создайте свое собственное уникальное приключение. Начните свое путешествие сегодня! Исследуйте тайны, ожидающие в игре Moniker Smiths Bloodlines, которая уже доступна для зрелой аудитории геймеров старше 18 лет.