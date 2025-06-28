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Moniker Smiths Bloodlines (18+)

Moniker Smiths Bloodlines (18+) v0.81

17
1
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Версия:
0.81
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 414
Описание

Откройте для себя секреты Moniker Smiths Bloodlines, интерактивного визуального романа, разработанного, чтобы дать вам захватывающий опыт, как никто другой. Следуйте за историей древних вампиров, которые спали в ближайшем убежище, и проснитесь, чтобы исследовать, что может предложить современный мир. С поворотами на каждом углу вы быстро погрузитесь в этот захватывающий мир, полный тайн и интриг.


Управляйте своей судьбой с родословными Моникера Смита! С интерактивной историей, которая следует за каждым вашим движением, у вас есть возможность формировать повествование по мере его развития. Раскройте скрытые секреты, принимая решения, которые повлияют на ваше путешествие, и создайте свое собственное уникальное приключение. Начните свое путешествие сегодня! Исследуйте тайны, ожидающие в игре Moniker Smiths Bloodlines, которая уже доступна для зрелой аудитории геймеров старше 18 лет.


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Moniker Smiths Bloodlines (18+)
Version 0.72
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Moniker Smiths Bloodlines (18+)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 сентября 2024 00:27
Straponessa, Добрый день, обновляем по мере поступления!:)
0
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Straponessa
Straponessa 21 сентября 2024 19:01
Админ добавте пожалуйста уроки актерского мастерства я люблю тебя
+1
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