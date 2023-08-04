Divine Dawn (18+) - разблокируйте своего внутреннего героя и спасите мир от надвигающегося апокалипсиса! Divine Dawn — это текстовая ролевая игра, которая погружает вас в древнюю тайну с предсмертными переживаниями, антагонистами и, в конечном счете, шансом воплотить в жизнь ваши мечты о величии.
Отправляйтесь в эпический квест и переживайте захватывающие приключения, сражаясь с монстрами, подружившись с неигровыми персонажами и открывая скрытые секреты. Divine Dawn — это обширный мир с уникальными персонажами, великолепными визуальными эффектами и множеством головоломок, которые нужно решить по пути. Узнайте, есть ли у вас все необходимое, чтобы спасти мир от неминуемой гибели!
Если вы ищете самое настоящее приключение в жанре фэнтези, тогда вам подойдет Divine Dawn. Отправляйтесь в захватывающее путешествие, полное опасностей и волнений, пытаясь разгадать секреты забытого прошлого и остановить надвигающийся апокалипсис.
Полная версия
Скачать Divine Dawn (18+) v0.33 MOD APK
Старые версии Divine Dawn (18+)
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer