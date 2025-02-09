Описание

Stolen (18+) - погрузитесь в мир, полный сильных эмоций и возможностей выбора, с помощью VoiceOver. Почувствуйте острые ощущения от высоких взлетов и разрушительных падений, когда вы ведете своего главного героя через историю, которая будет держать вас в напряжении.





Испытайте интерактивную драму, полную неожиданных поворотов, где ваш выбор будет иметь серьезные последствия. Возьмите под свой контроль и будьте достаточно храбры, чтобы принимать правильные решения, чтобы выжить в этой эмоциональной поездке на американских горках.





Прочувствуйте каждый поворот с потрясающей озвучкой во всех версиях игры! Почувствуйте, как вы находитесь прямо в центре этой напряженности, пока вы пробираетесь через эту захватывающую историю. Узнайте, сможете ли вы выжить в испытаниях, связанных с юной любовью и усвоением уроков тяжелой жизни в этой увлекательной игре. Разгадывайте секреты, ищите подсказки и отправляйтесь в захватывающее путешествие, пока вы играете на американских горках, наполненных эмоциями. Оторвитесь от реальности, переживая каждую эмоцию с помощью динамичной музыки, озвучки и сюжетных линий.