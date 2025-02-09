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Stolen (18+)

Stolen (18+) 0.18

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Версия:
0.18
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 604 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 543
Скриншоты
Описание

Stolen (18+) - погрузитесь в мир, полный сильных эмоций и возможностей выбора, с помощью VoiceOver. Почувствуйте острые ощущения от высоких взлетов и разрушительных падений, когда вы ведете своего главного героя через историю, которая будет держать вас в напряжении.


Испытайте интерактивную драму, полную неожиданных поворотов, где ваш выбор будет иметь серьезные последствия. Возьмите под свой контроль и будьте достаточно храбры, чтобы принимать правильные решения, чтобы выжить в этой эмоциональной поездке на американских горках.


Прочувствуйте каждый поворот с потрясающей озвучкой во всех версиях игры! Почувствуйте, как вы находитесь прямо в центре этой напряженности, пока вы пробираетесь через эту захватывающую историю. Узнайте, сможете ли вы выжить в испытаниях, связанных с юной любовью и усвоением уроков тяжелой жизни в этой увлекательной игре. Разгадывайте секреты, ищите подсказки и отправляйтесь в захватывающее путешествие, пока вы играете на американских горках, наполненных эмоциями. Оторвитесь от реальности, переживая каждую эмоцию с помощью динамичной музыки, озвучки и сюжетных линий.


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Скачать Stolen (18+) 604 Мб Ссылка 2 604 Мб
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