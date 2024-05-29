Описание

Fattening Career - это уникальная игра, которая предлагает вам шанс прожить захватывающую жизнь в роли студента диетологии. Вам всего 21 год, и перед вами открывается мир возможностей, навыков и выборов.





Ваш новый учитель подходит к обучению нестандартно - он предлагает пересмотренный метод, который позволяет вам активно участвовать в своем образовании и будущей карьере. Вы будете приобретать навыки, не только в рамках учебных программ, но и в реальной жизни, применяя их на практике. Путешествие начнется с того, что вам предстоит заработать деньги. Это может быть работа на пару со студиями, проведение консультаций по диетологии, написание статей и даже создание своего бизнеса. Вы сможете почувствовать вкус независимости и ответственности за свои действия.





Выборы, которые вы сделаете, будут влиять на ход вашей карьеры и личную жизнь. Вы сможете выбрать свой путь - стремиться к большим успехам в карьере или находить баланс между работой и личным временем. Возможно, вы даже найдете любовь и построите отношения.