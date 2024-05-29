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Fattening Career (18+)

Fattening Career (18+) 0.10b

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Версия:
0.10b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 126
Скриншоты
Описание

Fattening Career - это уникальная игра, которая предлагает вам шанс прожить захватывающую жизнь в роли студента диетологии. Вам всего 21 год, и перед вами открывается мир возможностей, навыков и выборов.


Ваш новый учитель подходит к обучению нестандартно - он предлагает пересмотренный метод, который позволяет вам активно участвовать в своем образовании и будущей карьере. Вы будете приобретать навыки, не только в рамках учебных программ, но и в реальной жизни, применяя их на практике. Путешествие начнется с того, что вам предстоит заработать деньги. Это может быть работа на пару со студиями, проведение консультаций по диетологии, написание статей и даже создание своего бизнеса. Вы сможете почувствовать вкус независимости и ответственности за свои действия.


Выборы, которые вы сделаете, будут влиять на ход вашей карьеры и личную жизнь. Вы сможете выбрать свой путь - стремиться к большим успехам в карьере или находить баланс между работой и личным временем. Возможно, вы даже найдете любовь и построите отношения.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Fattening Career (18+) v0.10b MOD APK

Скачать Fattening Career (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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Старые версии Fattening Career (18+)
Version 0.09


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Fattening Career (18+)


Комментарии (1)
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Гость Max
Гость Max 29 мая 2024 08:21
Русского нет(
+1
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