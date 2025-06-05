Описание

"LUST ODYSSEY" - это игра, которая предоставляет игрокам возможность воплотить свои фантазии и создать уникального главного героя (вас) согласно вашим предпочтениям. Вы можете выбрать пол (мужчина, женщина или небинарный), а также настраивать внешность и гениталии по своему усмотрению. Ваш персонаж будет встречаться с мужскими романтическими персонажами в течение игры.





Игра также предлагает возможность настроить определенные кинки или сексуальные предпочтения, которые отразятся в сексуальных сценах и взаимодействиях с другими персонажами. Вы можете выбирать из списка доступных кинков те, которые вам интересны, чтобы настроить игровой опыт в соответствии с вашими вкусами.





"LUST ODYSSEY" создана для взрослой аудитории, и ее основное направление связано с романтическими и сексуальными элементами. Игроки могут наслаждаться взаимодействием с разнообразными персонажами и исследованием различных сценариев, в зависимости от своих предпочтений.