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LUST ODYSSEY (18+)

LUST ODYSSEY (18+) 0.41.2

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Версия:
0.41.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 00:18
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 593 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 072
Скриншоты
Описание

"LUST ODYSSEY" - это игра, которая предоставляет игрокам возможность воплотить свои фантазии и создать уникального главного героя (вас) согласно вашим предпочтениям. Вы можете выбрать пол (мужчина, женщина или небинарный), а также настраивать внешность и гениталии по своему усмотрению. Ваш персонаж будет встречаться с мужскими романтическими персонажами в течение игры.


Игра также предлагает возможность настроить определенные кинки или сексуальные предпочтения, которые отразятся в сексуальных сценах и взаимодействиях с другими персонажами. Вы можете выбирать из списка доступных кинков те, которые вам интересны, чтобы настроить игровой опыт в соответствии с вашими вкусами.


"LUST ODYSSEY" создана для взрослой аудитории, и ее основное направление связано с романтическими и сексуальными элементами. Игроки могут наслаждаться взаимодействием с разнообразными персонажами и исследованием различных сценариев, в зависимости от своих предпочтений.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о LUST ODYSSEY (18+)


Комментарии (3)
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Гость Лох
Гость Лох 14 апреля 2024 22:13
Качество не оч, а так жля поугарать норм
0
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Филицыя
Филицыя 10 марта 2024 02:27
Хотелось скачать чтобы пройти дальше но АПК файл не рабочий..
Установщик SAl.
И обычный установщик пишут что файл не корректный.
.F.
+1
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Филицыя
Филицыя 9 декабря 2023 21:35
Меньше эротики больше шуток, и это действительно было бы интересно играть.
Компьютер который постоянно с нами просто рвет и мечит шутками))
Это действительно интересно.
Русского языка нет :(
+2
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