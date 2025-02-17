Описание

Rebel Duet (18+) - готовы ли вы к захватывающему приключению в загадочный фэнтезийный мир? Станьте телохранителем и отправьтесь с суккубом в незабываемое путешествие на выживание.





Раскройте секреты чужого мира, станьте искусным телохранителем и заведите дружбу с другими путешественниками. Сразитесь с неизвестными угрозами вместе со своим суккубом. Обучите ее, чтобы она стала самым могущественным существом в королевстве, и используйте ее уникальные способности, чтобы защитить вас обоих.





Отправляйтесь в увлекательное путешествие по неизведанному миру. Создавайте тесные связи со своим суккубом, помогая друг другу выжить, сражаясь со старыми врагами. Открывайте скрытые секреты и находите новых союзников, вместе создавая наследие.