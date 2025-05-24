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Trap The Cat (18+)

Trap The Cat (18+) 1 Definitive

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Версия:
1 Definitive
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
47 008
Скриншоты
Описание

Trap the Cat — игра для 18+, которая бросит вызов вашей логике и смекалке. Вы должны использовать различные препятствия, чтобы поймать антропоморфных кошек и не дать им сбежать. Каждое движение должно быть тщательно спланировано, чтобы создать идеальный путь для ловли кошек. Если вы думаете, что у вас есть все необходимое, присоединяйтесь к приключениям и посмотрите, сможете ли вы перехитрить этих пушистых врагов!


Открывайте новые уровни и испытания по мере прохождения Trap the Cat, получая очки и награды. Испытайте себя на все более сложных уровнях, где вы должны перехитрить этих умных кошек! Продемонстрируйте свое мастерство, соревнуясь с другими игроками со всего мира в этой увлекательной стратегии по отлову кошек.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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