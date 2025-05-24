Trap The Cat (18+) 1 Definitive
Trap the Cat — игра для 18+, которая бросит вызов вашей логике и смекалке. Вы должны использовать различные препятствия, чтобы поймать антропоморфных кошек и не дать им сбежать. Каждое движение должно быть тщательно спланировано, чтобы создать идеальный путь для ловли кошек. Если вы думаете, что у вас есть все необходимое, присоединяйтесь к приключениям и посмотрите, сможете ли вы перехитрить этих пушистых врагов!
Открывайте новые уровни и испытания по мере прохождения Trap the Cat, получая очки и награды. Испытайте себя на все более сложных уровнях, где вы должны перехитрить этих умных кошек! Продемонстрируйте свое мастерство, соревнуясь с другими игроками со всего мира в этой увлекательной стратегии по отлову кошек.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.