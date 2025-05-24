Описание

Trap the Cat — игра для 18+, которая бросит вызов вашей логике и смекалке. Вы должны использовать различные препятствия, чтобы поймать антропоморфных кошек и не дать им сбежать. Каждое движение должно быть тщательно спланировано, чтобы создать идеальный путь для ловли кошек. Если вы думаете, что у вас есть все необходимое, присоединяйтесь к приключениям и посмотрите, сможете ли вы перехитрить этих пушистых врагов!





Открывайте новые уровни и испытания по мере прохождения Trap the Cat, получая очки и награды. Испытайте себя на все более сложных уровнях, где вы должны перехитрить этих умных кошек! Продемонстрируйте свое мастерство, соревнуясь с другими игроками со всего мира в этой увлекательной стратегии по отлову кошек.