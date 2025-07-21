Becky’s Reckoning (18+) v0.1 Demo
Будущее изменено, но прошлое ещё дышит — судьба Бекки в твоих руках
Becky's Reckoning — это насыщенный драмой и выбором визуальный роман, действие которого разворачивается после событий Shelly’s Future Past. Главная героиня, Бекки, дочь двух сильных женщин, только начинает свою взрослую жизнь после спасения мира от разрушения. Однако даже в кажущемся спокойствии скрываются тени прошлого. Новый мир, сброшенная временная линия и неизвестность, хранящая угрозу, — всё это не даёт расслабиться ни ей, ни её близким. На пороге восемнадцатилетия Бекки вступает в непростой путь, где каждый шаг — это отражение её воли, характера и выбора, который формирует не только личную историю, но и её влияние на мир.
Игра предлагает множество сценарных развилок, каждая из которых развивает характер героини по-разному. Романтические линии включают возможность как глубоких привязанностей, так и временных, мимолётных связей. При этом проект сохраняет богатую эмоциональность и делает акцент на формировании отношений, принятию себя и преодолении страхов. Придётся выбирать между одиночеством, открытостью чувствам или следованием за тьмой прошлого. Проникновенный визуальный стиль, вариативный сюжет и продуманный мир делают игру ярким представителем жанра футуристической новеллы. Ты готова прожить эту историю — шаг за шагом, тайну за тайной?
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