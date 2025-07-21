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Becky’s Reckoning (18+)

Becky’s Reckoning (18+) v0.1 Demo

Будущее изменено, но прошлое ещё дышит — судьба Бекки в твоих руках

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Версия:
0.1 Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
91
Описание

Becky's Reckoning — это насыщенный драмой и выбором визуальный роман, действие которого разворачивается после событий Shelly’s Future Past. Главная героиня, Бекки, дочь двух сильных женщин, только начинает свою взрослую жизнь после спасения мира от разрушения. Однако даже в кажущемся спокойствии скрываются тени прошлого. Новый мир, сброшенная временная линия и неизвестность, хранящая угрозу, — всё это не даёт расслабиться ни ей, ни её близким. На пороге восемнадцатилетия Бекки вступает в непростой путь, где каждый шаг — это отражение её воли, характера и выбора, который формирует не только личную историю, но и её влияние на мир.


Игра предлагает множество сценарных развилок, каждая из которых развивает характер героини по-разному. Романтические линии включают возможность как глубоких привязанностей, так и временных, мимолётных связей. При этом проект сохраняет богатую эмоциональность и делает акцент на формировании отношений, принятию себя и преодолении страхов. Придётся выбирать между одиночеством, открытостью чувствам или следованием за тьмой прошлого. Проникновенный визуальный стиль, вариативный сюжет и продуманный мир делают игру ярким представителем жанра футуристической новеллы. Ты готова прожить эту историю — шаг за шагом, тайну за тайной?


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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