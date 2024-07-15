android-1.ru / Игры / Эротические игры / Netori A Live (18+)
Netori A Live (18+)

Netori A Live (18+) 0.40

2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 798
Скриншоты
Описание

Netori A LIVE представляет собой уникальную игру-проект в жанре мультивселенной, которая активно играет на контрастах и переворачивает традиционные ролевые архетипы. В этой игре главный герой (MC) вступает в мир, где его задача — заниматься развращением гарема Шидо. Пока Шидо сосредоточен на спасении духов и мире, MC использует ситуацию в своих интересах, подрывая его романтические усилия.


Геймплей "Netori A LIVE" сочетает элементы стратегии и взаимодействия с персонажами, где игрокам необходимо применять различные тактики обольщения и манипуляции для завоевания внимания героинь. Это включает в себя сложные диалоги и выборы, которые влияют на отношения между персонажами и исход игры.


Каждый пройденный этап добавляет новые вызовы и возможности, делая игру захватывающей и непредсказуемой. "Netori A LIVE" обещает не только уникальные романтические приключения, но и глубокий сюжет с разветвлёнными историями, которые развиваются в зависимости от действий и выборов игрока. Эта игра идеально подходит для тех, кто ищет что-то новое и нестандартное в жанре аниме и визуальных новелл.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Netori A Live (18+) v0.40 MOD APK

Скачать Netori A Live (18+) 500 Мб Ссылка 2 500 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Netori A Live (18+)
Version 0.3 Version 0.35 Version TG 0.35 Version TG 0.3


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Femtality X: Hero’s End (18+)
Femtality X: Hero’s End (18+)
Version: 0.2.0
Tentacle Dumpster (18+)
Tentacle Dumpster (18+)
Version: 0.1.58 Demo
FmF – Theatrical Cut & FmF Stories (18+)
FmF – Theatrical Cut & FmF Stories (18+)
Version: 2
Juicy Panic (18+)
Juicy Panic (18+)
Version: 1.00
Gravity Files (18+)
Gravity Files (18+)
Version: v24-2 Hotfix 2
Symphony of the Serpent (18+)
Symphony of the Serpent (18+)
Version: 17012
Bored Wife (18+)
Bored Wife (18+)
Version: 0.1.9
Sort Of Justice (18+)
Sort Of Justice (18+)
Version: 0.1.0

Отзывы о Netori A Live (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив