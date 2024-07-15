Описание

Netori A LIVE представляет собой уникальную игру-проект в жанре мультивселенной, которая активно играет на контрастах и переворачивает традиционные ролевые архетипы. В этой игре главный герой (MC) вступает в мир, где его задача — заниматься развращением гарема Шидо. Пока Шидо сосредоточен на спасении духов и мире, MC использует ситуацию в своих интересах, подрывая его романтические усилия.





Геймплей "Netori A LIVE" сочетает элементы стратегии и взаимодействия с персонажами, где игрокам необходимо применять различные тактики обольщения и манипуляции для завоевания внимания героинь. Это включает в себя сложные диалоги и выборы, которые влияют на отношения между персонажами и исход игры.





Каждый пройденный этап добавляет новые вызовы и возможности, делая игру захватывающей и непредсказуемой. "Netori A LIVE" обещает не только уникальные романтические приключения, но и глубокий сюжет с разветвлёнными историями, которые развиваются в зависимости от действий и выборов игрока. Эта игра идеально подходит для тех, кто ищет что-то новое и нестандартное в жанре аниме и визуальных новелл.